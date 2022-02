Agências do Banese passam a atender apenas serviços essenciais

Desde a última quinta-feira, 3, as agências do Banese passaram a atender exclusivamente os clientes que busquem os serviços essenciais oferecidos pelo banco, como abertura de conta salário, alteração de senha de quatro dígitos da conta e saques sem cartão, por exemplo. A mudança temporária visa prevenir o alastramento dos vírus, protegendo clientes e funcionários, devido ao aumento do número de casos positivos para Covid-19 no estado.

Outros atendimentos podem ser realizados por meio dos canais digitais do banco (app Banese e internet banking), caixas eletrônicos, Pontos Banese, ou Alô Banese, pelos números: 3218 2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões).

Nas agências bancárias onde funcionários apresentarem sintomas ou testarem positivo para a Covid-19, o atendimento ao público poderá ser encerrado um hora antes do horário normal em decorrência da redução da capacidade de atendimento no local, ou temporariamente suspenso. A situação será normalizada após a pronta recuperação da saúde dos servidores.

Para evitar a exposição de clientes e restaurar a saúde de funcionários, até o momento, sete agências estão com a capacidade de atendimento reduzida: quatro no interior do estado e três na capital (agências DIA, Francisco Porto e Atalaia). Outras 12 unidades estão com o atendimento ao público temporariamente suspenso, duas delas localizadas em Aracaju: as agências Antônio Carlos Franco (bairro Jardins) e Barão de Maruim.

Os clientes das unidades afetadas serão comunicados sobre as mudanças e cartazes serão afixados no local informando sobre a situação.

Em virtude da pandemia, os protocolos de segurança estão sendo totalmente cumpridos pelo banco, a exemplo da disponibilização de álcool em gel para todos; manutenção do distanciamento social e exigência do uso de máscara; além da sanitização diária de todas as unidades.

Serviços essenciais

Para fins de atendimento presencial nas agências do Banese, são considerados serviços essenciais: abertura de conta salário; alteração de senha do cartão magnético (4 dígitos); atualização de cadastro operacional (pessoa física e pessoa jurídica); cadastramento de telefone para recebimento do SMS; cadastro de usuário e senha (internet banking pessoa jurídica); e resgate de cheques devolvidos.

O cliente também poderá ter atendimento presencial se desejar receber cartão magnético, empréstimos para profissionais liberais e empresas; estorno de transações nos canais de autoatendimento, identificação de lançamentos não creditados em conta, e liquidação de empréstimos.

Além disso, também são considerados serviços essenciais: o pagamento de títulos de valor igual ou superior a R$ 250 mil; reabilitação de contas para clientes inscritos no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos; renegociação de dívidas; resgate de aplicação financeira; saque de alvará judicial; saques sem cartão magnético (avulsos); solicitação/entrega de talonário/folhas de cheque (PJ); solicitação de novo código de segurança (contrassenha LETRAS); e sustação e cancelamento de cheques.

Fonte: Banese