Prefeitura de Lagarto adia início das apresentações do Circulando Cultura

Por conta do crescente número de infectados por Covid-19 durante o mês de janeiro e cumprindo as recomendações do Governo do Estado, a Prefeitura de Lagarto adiou o início das apresentações do “Circulando Cultura” nos bairros e povoados do município.

Segundo a gestão, duas edições seriam realizadas neste mês de fevereiro. “Só a partir do mês de março, após a publicação de uma nova resolução, informaremos como serão os procedimentos a seguir, a fim de garantir a segurança de todos”, informou a Prefeitura de Lagarto.

Cabe destacar que, por conta da última resolução do Comitê Técnico Científico e de Atividades Especiais do Governo de Sergipe, o município de Lagarto está proibido de realizar ou sediar eventos de lazer coletivo, uma vez que até a presente data, se encontra com o percentual de 72,42% de vacinados com a 2ª dose, quando o exigido é 75%.

“Por isso, nos somamos à Secretaria de Saúde e rogamos aos que ainda não se vacinaram, que procurem o Centro de Testagem e Vacinação na sede do município ou os postos da sua comunidade, e completem o ciclo vacinal com a 2ª ou 3ª dose. Só assim, com a grande maioria da população vacinada, é que poderemos retomar os nossos eventos de tradição e atividades culturais em geral no nosso município”, apelou.

Além disso, como a realização de eventos depende do aval da Secretaria de Estado da Saúde, cabe destacar que a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Cultura, da Juventude e do Esporte (Secjesp), não é responsável pela emissão de alvarás para realização de eventos de quaisquer portes.