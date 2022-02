Cerest realiza visita técnica a frigorífico do município

Na última quinta-feira, 03, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST Regional Lagarto, através do Engenheiro de Segurança do Trabalho Nivaldo Garcia e a Coordenadora Patrícia Fontes, juntamente com Sandro Mendes, gerente do CEREST Estadual de Sergipe e Tâmara Roxana, Médica Veterinária do Serviço de Inspeção Estadual da Emdagro, realizaram uma inspeção em Saúde do Trabalhador no Frigorífico Freguês situado no Povoado Carcará, localizado no município de Lagarto. A ação teve como objetivo verificar as condições do ambiente e segurança para a saúde dos seus trabalhadores.

A medida é uma recomendação da Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – CGSAT, através de Nota técnica de recomendação sobre as visitas técnicas aos Frigoríficos e Câmaras Frias, em virtude do ambiente ser propício para os trabalhadores adquirirem o vírus da Influenza H3N2 e a Covid-19, como também a proliferação dos vírus para os familiares e a comunidade em geral.

Durante a visita, foram visualizadas as normas de segurança presentes NR 36 e NR12 e realizada orientações necessárias sobre a importância do cuidado com a saúde dos trabalhadores, orientado sobre o CEREST, sobre as doenças ocupacionais e reforçando a importância do uso corretos dos Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo (EPI e EPC).

Fonte: Prefeitura de Lagarto