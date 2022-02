Huse celebra 35 anos como a grande referência para a população usuária do SUS

O Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), maior hospital público de Sergipe, completou 35 anos de atendimento à população, na última quarta-feira, 02, sendo a unidade de Urgência e Emergência que oferta serviços de alta e média complexidade para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa data é dedicada especialmente aos servidores e profissionais de saúde que prestam relevantes serviços à sociedade sergipana, que nestes últimos dois anos estão na linha de frente no combate à Pandemia de Covid-19.

A obra física do Huse foi inaugurada em 7 de novembro de 1986, mas passou a funcionar com atendimentos à população três meses depois, em 2 de fevereiro de 1987, são três décadas e meia de assistência de saúde e prestação de serviços aos usuários do SUS. O hospital é responsável por uma média mensal de 15 mil atendimentos somente de urgência e emergência, acolhendo aproximadamente anualmente cerca de 180 mil sergipanos, e desde a sua fundação passou por inúmeras reformas e ampliação na oferta de serviços no campo assistencial, atualmente conta com cerca de 4.200 funcionários, estatutários e celetistas, esse número, se comparado, é maior que a população de 10 municípios sergipanos, tomando como base os últimos dados divulgados pelo IBGE.

A secretária Mércia Feitosa celebra os 35 anos destacando o Huse como referência estadual na assistência às situações de saúde de alta complexidade e exaltando o corpo clínico e as equipes de trabalhadores que fazem o dia a dia da unidade. “O Hospital de Urgência de Sergipe detém um brilhante quadro de profissionais, que atuam com dedicação, humanismo e comprometimento com os seus pacientes e com trabalhadores administrativos zelosos. Além disso, possui um moderno parque tecnológico que garante serviços de melhor qualidade aos pacientes, além de otimizar o trabalho de médicos e especialistas”, assegurou a secretária.

Para o superintendente do Huse, Walter Pinheiro, é momento de agradecer a todos os profissionais que fazem parte da história do hospital. “O Huse é a principal porta de entrada dos usuários do SUS no estado. Conseguimos, com ações coordenadas e integradas entre os setores do maior hospital público de Sergipe, maior velocidade no fluxo de pacientes. Isso reflete na melhora da segurança e da qualidade do atendimento ao paciente. Aos poucos, vamos aprimorando a organização dos ambientes, agilizando o atendimento, melhorando a velocidade nas internações e na realização dos procedimentos cirúrgicos, então, dedicamos esta data a todos os nossos pacientes. Essa data reflete no trabalho dos profissionais que atuam dentro do hospital, e que fazem parte desta história, e quem faz a história são as pessoas que lutam incansavelmente no dia a dia nas diversas áreas, não só da assistência, mas em todos setores que envolvem o funcionamento do hospital, com relevantes serviços prestados durante todos esses anos”, disse.

O pronto socorro adulto do Hospital de Urgência de Sergipe tem a finalidade de atender pacientes de média e alta complexidade sendo referência de traumatologia, com riscos clínicos e cirúrgicos, além disso, são ofertados à população serviços de especialidades médicas, como endoscopia digestiva, neurocirurgia, otorrinolaringologia, oftalmologia, ortopedia, cirurgia buco maxilofacial, nefrologia, clínica geral, pediatria, cardiologia, oncologia, urologia, cirurgia geral, plástica, torácica e vascular, além do serviço de hemodiálise, fisioterapia e terapia ocupacional.

Há 11 anos atuando na intercorrência médica, o médico Edney Caetano tem atuação de destaque com ações voltadas para a humanização e diálogo qualificado, o projeto é desenvolvido em parceria com vários profissionais de saúde e em diversos espaços do hospital, principalmente nas enfermarias de internamento, consistindo numa roda de conversa entre profissionais, pacientes e acompanhantes com a finalidade de ser um espaço de encontro entre diferentes saberes, de modo a produzir integração, empoderamento dos participantes e valorização do protagonismo na vida. “O Huse é uma escola, que apesar de todas as dificuldades, aqui salvam-se muitas vidas diariamente. Fico feliz em tocar esse projeto de inclusão do paciente e do acompanhante, a gente sabe que quando o paciente voltar para casa é o acompanhante que vai continuar cuidando dele, então, o Rodas da Vida também é capacitação e treinamento. Fazemos esse trabalho com muita alegria”, explicou o médico.

Ao longo desses 35 anos muitos pacientes e profissionais tiveram suas vidas marcadas na história hospital, uma delas é a enfermeira e coordenadora do internamento da Oncologia, Jocélia Correia. “Desde 1988 eu estou aqui, e para mim, o Huse é uma casa, passo a maior parte do meu dia aqui. É uma grande escola, tudo o que eu sei, devo ao Huse,” disse a enfermeira.

O médico ortopedista e referência técnica Antônio Cabral trabalha no Huse desde a sua fundação. Com uma vida moldada na dedicação e cuidado ao paciente, reforça que o Huse é um grande hospital para o estado. “É o porto seguro da população de Sergipe, e dos estados vizinhos. O movimento no hospital é sempre intenso, assim como a assistência prestada, superando todas as dificuldades como essa pandemia, e sempre buscando qualificações, e evoluindo cada vez mais. Sinto-me bem estando aqui, eu vivo este hospital,” disse o médico.

Fonte: Governo de Sergipe