Ginastas sergipanas são avaliadas para integrar seleção brasileira

Três ginastas sergipanas do Clube Jardins Iracema Alves e Colégio Jardins foram convocadas para uma avaliação, a fim de integrar a Seleção Brasileira Ginástica Rítmica (GR). Na última semana de janeiro (24 a 29), a ginasta Maria Clara Fabri participou da avaliação para a modalidade Conjunto, categoria adulto, e as ginastas bicampeãs sul-americanas e campeãs brasileiras, Sofia Luce Carvalho e Micaela Marques, junto à técnica Iracema Alves, também foram convocadas para a avaliação da categoria juvenil, que aconteceu na última terça-feira, 01. O processo ocorre no Centro de Excelência de Ginástica, em Aracaju/SE.

De acordo com a atleta Micaela Marques, essa avaliação é muito importante em sua trajetória como ginasta. “Mesmo que seja difícil, quero treinar com muita determinação para que eu possa dar o meu melhor. Vou me esforçar muito para aprender coisas novas. Estamos muito gratas por sermos as únicas sergipanas a participar desse curso, representando nosso estado, nosso Clube e nossa escola”, destacou.

Já a ginasta Sofia Luce afirma que “participar desse estágio de treinamento, que também é uma seletiva entre as melhores ginastas do Brasil, é algo muito grandioso. Vou levar pra minha vida em geral e principalmente em minha carreira como atleta”.

Para a técnica Iracema Alves, essa convocação é muito importante, pois seleciona as atletas e treinadoras de maior destaque no país, e parte de resultados obtidos em 2021. “Me sinto feliz, pois estar nessa seletiva é fruto de um grande trabalho realizado ao longo dos anos. É motivo de orgulho para todos nós”, ressaltou.

Em 2021, a equipe conquistou os títulos de bicampeãs sul-americanas de duplas; campeãs brasileiras de duplas; terceiro lugar do trio infantil no Campeonato Brasileiro; além do vice-campeonato regional por dupla juvenil.

Fonte: Infonet/ Assessoria de Imprensa