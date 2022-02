Na manhã desta sexta-feira, 4, um motociclista morreu após colidir contra um cavalo na Rodovia SE-179, entre os municípios de Simão Dias e Pinhão.

Segundo consta, o acidente ocorreu nas proximidades do Assentamento Vaza-barris, onde o corpo do motociclista aguarda o recolhimento por parte do Instituto Médico Legal.

Uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) esteve na localidade.