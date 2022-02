Exames confirmam primeiros registros de casos da variante ômicron

Exames confirmaram os primeiros registros de casos da variante ômicron em Sergipe. A informação foi divulgada, na última sexta-feira, 04, pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).

De acordo com o diretor de Vigilância em Saúde, Marco Aurélio Góes, o resultado confirmou epidemiologicamente que a Ômicron já circulava no estado. Segundo ele, essa variante tem sido responsável pelo aumento do número de casos, refletindo também no crescimento das internações e óbitos.