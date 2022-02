Lagarto garante progressão funcional aos servidores de carreira do magistério

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal da Educação, autorizou a concessão da progressão funcional aos servidores públicos da carreira do magistério elegíveis.

Entenda

A progressão funcional é um processo de ascensão dentro da classe de cargos que cada servidor do magistério público ocupa e que lhe permite passar de uma referência de classe (mais conhecida por “letra”) para outra, em razão do tempo de serviço dos ocupantes nela enquadrados, respeitado o interstício legalmente estabelecido.

“É uma satisfação pessoal honrar com essa progressão, uma vez que somos plenamente cientes de que a educação é o único meio realmente transformador das realidades sociais. Assim, contribuir para valorização do profissional do magistério é obrigação de todo gestor público, não apenas para beneficio da categoria, mas, sobretudo, para melhoria da qualidade educacional de nossa população”, disse a prefeita Hilda Ribeiro.

Já o Secretário Municipal da Educação, Magson Almeida, salientou que: “A progressão já está concretizada desde o mês de janeiro e que todos os servidores do magistério, elegíveis a tal direito, serão contemplados. Enquanto Gestor, enquanto Professor e filho de uma Professora e enquanto ser humano, é compromisso seguir buscando dar e ter esses momentos de satisfações, para contribuir com o avanço da qualidade educacional dos nossos estudantes.”

Fonte: Prefeitura de Lagarto