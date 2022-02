Lagarto buscará a liderança do Grupo B diante do Itabaiana, diz Betinho

Neste sábado, 5, o Estádio Paulo Barreto de Menezes sediará o confronto entre Lagarto e Itabaiana, conhecido como Clássico do Matuto, válido pela terceira rodada do Campeonato Sergipano de 2022. Para o jogo, o técnico do Verdão, Betinho, afirmou por meio de suas redes sociais que pretende conquistar a liderança do Grupo B da competição.

“Em casa, não podemos abrir mão de atacar, porque a vitória nos coloca na liderança do nosso grupo. Vamos buscar eficiência pra conquistar os três pontos e seguir nessa batalha rumo à classificação para as semifinais”, avisou.

O comandante do Lagarto Futebol Clube reconheceu que o Clássico do Matuto é sempre muito difícil, mas acredita que com os pés no chão e respeito ao adversário o resultado positivo é possível.

“Itabaiana está num bom momento, uma equipe muito competitiva, e os jogadores conhecem o futebol sergipano, maioria já jogou anteriormente. Mas a minha proposta é fazer uma partida que, ao final, traga alegria ao nosso torcedor”, observou.