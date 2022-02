Deputada Janier Mota destina recursos para Hospital de Amor de Lagarto

Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a deputada estadual Janier Mota (PL) destinou um total de R$ 50 mil em emenda parlamentar referente ao ano de 2022 para que seja investido na construção da unidade do Hospital de Amor (HA) – referência mundial no tratamento oncológico – da cidade de Lagarto. O anúncio da destinação foi feito nesta sexta-feira, 4, Dia Mundial do Combate ao Câncer.

Em fase de construção, uma vez inaugurado, o HA de Lagarto – unidade hospitalar filantrópica mantida pela Fundação Pio XII – promete ser referência na Região Nordeste e no Brasil no estudo, pesquisa, prevenção e tratamento contra o câncer para milhares de pacientes oncológicos assistidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“Aproveito esta data tão simbólica que é o Dia Mundial do Combate ao Câncer, que serve para conscientizar ainda mais a nossa população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, para informar que destinei emenda para o Hospital de Amor, unidade de saúde que oferecerá tratamento oncológico de excelência”, diz Janier Mota.

A parlamentar ressalta o grau de relevância que o HA de Lagarto terá para os pacientes que necessitam de atendimento oncológico. “Estamos falando de uma grandiosa unidade hospitalar que será de extrema importância para o tratamento de pacientes acometidos pelo câncer não apenas Sergipe, mas de toda Região Nordeste. Por isso, enquanto cidadã, deputada e presidente da Comissão de Saúde da Alese, não poderia deixar de apoiar esta causa”, afirma.

Leilão de Amor

Em novembro de 2021, Janier Mota também fez questão de participar do Leilão de Amor – ação beneficente de vendas de cavalos, que teve 100% de sua renda revertida para o futuro Hospital de Amor de Sergipe –, que ocorreu no‎‎‎‎‎‎‎ Complexo Haras Fábio José e Parque das Palmeiras, em Lagarto. Na ocasião, a parlamentar disponibilizou para ser leiloada uma Miss Diego Effort, filha do Eternal Don Diego na Miss Effort Rojo PDO.