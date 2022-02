GM de Lagarto recupera mais uma motocicleta roubada

Com o apoio dos agentes do Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU), a Guarda Municipal de Lagarto (GML) recuperou uma motocicleta Yamaha Factor YBR 125 de placa policial IAK-5027, que havia sido roubada no último domingo, 30 de janeiro, no centro de Lagarto.

Segundo a GML, o veículo foi localizado no bairro Santa Terezinha, após o recebimento de informações dando conta que o mesmo tinha sido abandonada há mais de 2h. Diante disso, os guardas foram ao local, constataram o crime e encaminharam o caso à Delegacia Regional de Lagarto.