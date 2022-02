Com direito a golaço, Itabaiana vence o Lagarto no Barretão

Na tarde deste sábado, 5, o Lagarto Futebol Clube perdeu por 2 a 1 para a Associação Olímpica de Itabaiana em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Sergipano de 2022. Esta foi a primeira derrota do Verdão no estadual.

O confronto ocorreu no Estádio Paulo Barreto de Menezes, onde o João Victor abriu o placar para o tricolor com uma bela jogada individual aos 38 minutos do primeiro tempo. A partir daí, o Itabaiana cresceu na partida e o Lagarto apenas conseguiu deixar tudo igual aos 35 do segundo tempo com o Gabriel Duarte.

Contudo, para tristeza da torcida lagartense, que lotou o Barretão, dois minutos depois do gol alviverde, Davi Ceará chutou de fora da área e mandou a bola para a gaveta, marcando um verdadeiro golaço. Fim de jogo: Itabaiana 2 X 1 Lagarto.

Diante do ocorrido, o técnico Betinho, do Lagarto FC, deixou o gramado em silêncio. Já os atletas do Itabaiana festejaram, porque conseguiram vencer o famoso Clássico do Matuto, manter os 100% de aproveitamento na competição e a liderança do Grupo B.

O próximo compromisso do Lagarto será na próxima quarta-feira, 9, às 15h15, contra o América de Propriá. O jogo será realizado no Estádio Municipal Miguel Queiroz Suíra, em Porto Real do Colégio (AL).