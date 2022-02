Após incendiar, micro-ônibus fica destruído no município de Salgado

Na tarde deste domingo, 6, um micro-ônibus pegou fogo após o desembarque de todos os passageiros que transportava. O caso ocorreu no município de Salgado.

Segundo consta, a evacuação do veículo ocorreu após o motorista perceber a existência de fumaça saindo do motor. Com isso, o fogo se alastrou rapidamente e foi contido após a chegada de uma unidade do Corpo de Bombeiros.

Felizmente, ninguém ficou ferido. Já as chamas chamaram a atenção de populares, que gravaram o incêndio e repercutiram as imagens nas redes sociais de todo o estado de Sergipe.