Vaqueiro de Tobias Barreto morre na zona rural de Itabaianinha

Na noite do último domingo, 6, um vaqueiro conhecido como Papa, natural de Tobias Barreto, morreu em um acidente motociclístico no povoado Poxica, na zona rural de Itabaianinha.

Segundo informações, Papa retornava de uma vaquejada ocorrida em Itabaianinha, quando perdeu o controle da motocicleta, saiu da pista e acabou sofrendo uma pancada forte na cabeça.

Com o impacto, ele foi a óbito no local, enquanto seu corpo deu entrada no Instituto Médico Legal (IML) por volta da meia noite e vinte desta segunda-feira, 07 de fevereiro. Já nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram o ocorrido.