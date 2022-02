Prefeitura elabora ações do “Busca Ativa” no retorno das aulas

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Educação, realizou na última semana, a mobilização “A Hora é Agora!”, estratégia realizada pelo Programa Busca Ativa Escolar com a colaboração da Equipe de Articulação e Mobilização do Selo UNICEF.

O encontro aconteceu no auditório da Semed com os gestores escolares, representantes da Secretaria do Desenvolvimento Social e do Trabalho, do Conselho Tutelar e do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente.

Estiveram em pauta a importância da iniciativa do programa na luta contra a evasão escolar, a elaboração de metodologias que contribuam com o desenvolvimento e o cumprimento das metas estabelecidas pelo UNICEF para obtenção do Selo.

“Também, na oportunidade, sobre a dinâmica utilizada pela plataforma para acompanhamento do desenvolvimento dos casos inseridos no programa”, disse a coordenadora Municipal do Busca Ativa, Ane Rose Cruz.

Essa reunião intersetorial objetivou apresentar serviços e coordenar ações de Busca Ativa para o retorno das aulas presenciais, após dois anos de pandemia, que criou um retrocesso de duas décadas para mais de 5 milhões de crianças e jovens, segundo dados do IBGE.

“Portanto, a retomada 100% presencial não pode ser apenas reabrir as escolas. É necessário um esforço de todos os poderes e da sociedade para atrair as crianças e jovens, é fundamental realizar a busca ativa desses alunos que se afastaram das atividades”, refletiu o secretário Municipal da Educação, professor Magson Almeida.

Fonte: Prefeitura de Lagarto