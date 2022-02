Colisão entre moto e caminhão deixa um ferido na BR-101 em Itaporanga

Na manhã desta segunda-feira, 7, uma motocicleta colidiu no fundo de um caminhão no Km 116, da BR-101, no município de Itaporanga d’Ajuda. O acidente foi registrado no sentido ao sul de Sergipe.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motociclista ficou gravemente ferido e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), em Aracaju.

Com o acidente, um longo engarrafamento se formou na rodovia federal.