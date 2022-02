Lagarto FC: Betinho fala sobre derrota e diz tem muita coisa para corrigir

Após a derrota do Lagarto para o Itabaiana, no Estádio Paulo Barreto de Menezes, e a queda do Verdão para o terceiro lugar do Grupo B do Campeonato Sergipano, o técnico Betinho falou, por meio de sua assessoria, que o Verdão não entregou os três pontos com facilidade e ainda reconheceu que tem muita coisa para ser corrigida.

“O espírito de luta foi do começo ao fim. Mesmo com as dificuldades, o time buscou a vitória e isso eu valorizo demais. Estamos no começo da competição, tem muita coisa para corrigir ainda. O resultado não foi o que nós esperávamos, mas não dá pra falar em ruim pela entrega dos jogadores”, analisa o treinador.

Betinho acredita que o primeiro tempo não aconteceu como vem treinando e daí a dificuldade na etapa inicial. “Não conseguimos trabalhar em velocidade como costumamos fazer, optei pela mudança ainda no primeiro tempo, tirando um terceiro zagueiro e colocando mais um homem no meio”, explica o comandante.

A resposta veio na segunda etapa. “Tivemos uma postura melhor, trabalhamos mais no setor ofensivo, criamos situações pelo lado, pressionamos mais. Eles ficaram com os contra-ataques. Conseguimos empatar, mas levamos um gol na sequência, num chute de fora da área, indefensável”, completou.

Com um jogo a menos que o Falcon, o Lagarto FC buscará seu retorno a zona de classificação na próxima quarta-feira, 09 de fevereiro, quando enfrentará o América de Propriá, em Porto Real do Colégio (AL).