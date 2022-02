Grupo de 18 pessoas fica preso sobre pedaço de gelo em lago nos EUA

Os esforços de resgate começaram no inicio da tarde do domingo, quando um helicóptero da guarda costeira localizou o grupo de 18 pessoas sobre o pedaço de gelo flutuante. A aeronave conseguiu içar sete delas, enquanto um aerobarco da guarda costeira resgatava outras quatro. As sete restantes foram retiradas do local por outro aerobarco de um particular que se ofereceu para ajudar.