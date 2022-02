Rodovia Riachão/Pedrinhas facilitará o escoamento da produção agrícola e têxtil

Asfalto novo, rodovia sinalizada e pronta para ser inaugurada no interior sergipano. O trecho da SE-285 que liga os municípios de Riachão do Dantas, no Território Centro Sul, a Pedrinhas, no Território Sul Sergipano, foi totalmente reestruturado. São quase 17 quilômetros novinhos, que vão facilitar o escoamento de produtos agrícolas e de cargas naquela região.

Executada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), a obra foi contemplada com serviços de drenagem e limpeza de bueiros, execução de sarjetas e entradas de descidas d’água, implantação de meio-fio, o que evita as erosões causadas por fortes chuvas e prolonga a vida útil das rodovias, além de imprimação e pavimentação asfáltica e implementação da nova sinalização.

Para a reestruturação, a intervenção recebeu investimentos de aproximadamente R$ 9 milhões, oriundos do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), e faz parte do Programa Pró-Rodovias, que integra o Avança Sergipe, que foi estruturado pelo governador Belivaldo Chagas no ano de 2020, com a finalidade de recuperar a economia do Estado prejudicada pela pandemia da Covid-19.

Segundo o secretário estadual do desenvolvimento urbano e sustentabilidade, Ubirajara Barreto, a intervenção já mostra os resultados positivos para os moradores e transeuntes, mesmo antes de ser inaugurada. “A nova rodovia vai melhorar não apenas o deslocamento entre os munícipes, mas sobretudo, entre os condutores por ser um importante acesso entre os dois territórios, e, juntamente com a reestruturação da SE-170, que liga Lagarto, Riachão do Dantas e Tobias Barreto, facilitará o escoamento da produção agrícola e têxtil desses municípios para outros territórios sergipanos e o Estado da Bahia, além de proporcionar mais segurança a todos que por ela trafegam diariamente”, enfatiza.

Fonte: Governo de Sergipe