Homem é preso por embriaguez ao volante e posse ilegal de arma em Lagarto

Policiais militares do Grupamento de Ações Táticas do Interior (Gati) prenderam o condutor de um veículo por posse ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante durante abordagem no município de Lagarto, na noite do último sábado, 05.

A equipe do Gati realizava o patrulhamento de rotina na Avenida Contorno, quando visualizou um veículo em atitude suspeita. O condutor percebeu a presença dos policiais e iniciou uma tentativa de fuga. Houve perseguição, mas o veículo foi interceptado nas imediações do Bairro Silvio Romero.

Durante a revista veicular, os militares do Gati encontraram uma pistola calibre 9mm, com sete munições, escondida no porta-luvas do carro.

O condutor do veículo não apresentou nenhum documento que justificasse a posse do armamento. Como também apresentava sinais de embriaguez, ele fez o teste do bafômetro, que constatou o consumo de bebida alcóolica acima do permitido por lei (1,11mg/l de álcool expelido no ar).

O caso foi encaminhado à Delegacia de Lagarto, onde o condutor do veículo foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante.

Fonte: Polícia Militar de Sergipe