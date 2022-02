UFS: campus Lagarto passa a contar com comitê de ética em pesquisa próprio

O campus Lagarto tem agora seu próprio comitê de ética em pesquisa (CEP). Os projetos do campus e da região podem ser a analisados pelo comitê, formado por 13 integrantes (11 docentes e dois representantes da comunidade lagartense).

A apresentação oficial do Comitê à comunidade acadêmica e da cidade será realizada no Fórum de Ética em Pesquisa, no próximo dia 14 (segunda-feira), das 14h30 às 17h30. O evento será transmitido ao vivo no YouTube da TV UFS. A palestrante será a professora Paula Midori, coordenadora do CEP da Universidade Federal de São Paulo, responsável pelo treinamento do CEP de Lagarto.

O Comitê começou a ser articulado em 2019 por conta da alta demanda gerada pelos Departamentos. Como nosso campus é de Saúde, boa parte das pesquisas envolve seres humanos, então, com o crescimento da pesquisa, que é obviamente uma coisa muito positiva, aumentou a nossa demanda, o que justifica a criação de um Comitê próprio”, comenta o professor Helmir Oliveira, coordenador do CEP Lagarto. O Comitê iniciou oficialmente as atividades em dezembro de 2021.

Fonte: UFS