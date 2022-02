Prefeitura de Lagarto terá três dias de ponto facultativo por conta do carnaval

Por conta do carnaval, a Prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade), decretou três dias de ponto facultativo em toda a administração municipal, com exceção dos órgãos que prestam serviço que não podem sofrer solução de continuidade.

De acordo com o Decreto 894, publicado no último dia 31 de janeiro, o ponto facultativo será nos dias 28 de fevereiro e 1º e 02 de março, ou seja, na segunda, terça e quarta-feira, respectivamente.

Cabe destacar que por estar com apenas 73% da população vacinada com a segunda dose da vacina contra a COVID-19, conforme dados do boletim epidemiológico da última segunda-feira, 7, Lagarto ainda está impedido de realizar ou sediar eventos de lazer coletivo no período carnavalesco. O mínimo exigido é 75%.