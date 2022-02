Defesa de Diego Costa diz que quebra de sigilo confirmará a versão do jogador à PF

Por meio de uma nota, a defesa do jogador Diego Costa afirmou que não ficou surpresa com a decisão da Justiça Federal em Itabaiana, que determinou a quebra do sigilo bancário do atleta na Espanha. Segundo a defesa, liderada pelo advogado Aurélio Belém, a medida apenas confirmará as declarações prestadas pelo atleta à Polícia Federal (PF).

A defesa também informou que foi durante o depoimento à PF que Diego Costa informou que abriria mão dos seus sigilos. “Portanto, a defesa segue a mesma linha, firme no propósito de demonstrar que o craque nunca foi financiador ou teve qualquer outra ligação com o site de apostas investigado, que não seja a de consumidor, na qualidade de apostador”, ressaltou.

Diego Costa é um dos investigados da Operação Distração, uma investigação que apura suposta prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa envolvendo o site de apostas Esportnet, seus proprietários, operadores financeiros e financiador.

Confira a nota da defesa de Diego Costa na íntegra:

“A defesa técnica do atleta Diego Costa acompanha de perto o desenrolar das investigações relativas à Operação Distração, no exercício da ampla defesa, aguardando os próximos passos e resultados das diligências, sempre à disposição para colaborar com a busca da verdade real, por meio do devido processo legal.