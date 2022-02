Carreta bi-trem e caminhão saem da pista na entrada de Itabaiana

Na manhã desta terça-feira, 8, um acidente foi registrado na Rodovia João Paulo II, em Itabaiana, no trecho de acesso ao município de Campo do Brito.

Segundo informações a Polícia Militar, uma carreta bi-trem e um caminhão saíram da pista.

Felizmente, o acidente não deixou ninguém ficou ferido, apenas danos materiais.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. Além disso, a Polícia Militar destacou que uma motocicleta também se envolveu no acidente, mas sem maiores detalhes.

O Portal Lagartense segue acompanhando o caso.