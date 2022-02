Rua São José na Cidade Nova está sendo recuperada pela Prefeitura

Depois das fases de aplicação dos dutos de drenagem e terraplanagem, na última terça-feira, 08, a Prefeitura de Lagarto deu continuidade aos serviços de recapeamento asfáltico da Rua São José, no Bairro Cidade Nova.

As obras fazem parte do Projeto “Calçar Mais” que graças a uma emenda parlamentar do deputado federal Gustinho Ribeiro, a Gestão Municipal está investindo mais de R$ 5 milhões em obras de pavimentação asfáltica ou por paralelepípedo em diversas localidades do município.

Todo o perímetro da via, que é um dos acessos do município para quem vem de Simão Dias e região, já conta com meio-fio, passeio, rampas de acessibilidade e a continuidade da ciclovia que tem início no Conjunto Laudelino Freire.

De acordo com o secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Igor Almeida, essa é uma problemática que persistiu nos últimos 15 anos.

“A Gestão Municipal está atuando com muita experiência e cumprindo todos os requisitos em termos de engenharia e infraestrutura para que o problema deste trecho da Rua São José seja resolvido e que tão cedo não haja necessidade de reparos na mesma. Já foram efetuados os serviços preliminares como drenagem e terraplanagem e hoje o asfalto está sendo aplicado em toda sua extensão”, explicou o secretário.

Além do trecho supracitado, equipes da Prefeitura ja recuperaram toda a extensão da via que cruza a Cidade Nova.

Fonte: Prefeitura de Lagarto