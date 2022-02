Tempo firme predomina nos próximos dias em todo o estado

O tempo firme que predominou em todo o Estado no último final de semana prossegue nos próximos dias em razão do posicionamento do vórtice ciclônico de altos níveis (VCAN) que, nas condições atuais, força a circulação de ar seco na superfície. Há, também, possibilidade de chuvas leves devido ao escoamento anticiclônico associado a circulação do Alta Subtropical do Atlântico Sul (Asas), que continua adentrando sobre a Região Nordeste.

Para hoje,08, a probabilidade de precipitações é apenas no Território Centro Sul Sergipano e tempo com céu aberto e parcialmente nublado ou nublado nos demais territórios, sendo que à noite espera-se tempo nublado em todo o estado. No litoral, a temperatura mínima fica em torno de 24,8°C e a máxima de 30,9°C, já no interior, elas variam entre 19,5°C e 32,8°C, respectivamente.

Na quarta-feira, espera-se tempo nublado durante a madrugada nos oito territórios, tempo parcialmente nublado, firme e céu aberto com poucas nuvens durante o dia em todo o estado e tempo parcialmente nublado à noite, sem ocorrência de chuvas com valores consideráveis. Os termômetros registram 24,8°C e 30,7°C no litoral, e entre 20°C e 33,4°C no interior.

Na quinta-feira, 10, há probabilidade de chuvas leves nos Territórios Centro Sul, Grande Aracaju e Sul Sergipano e tempo nublado nos demais. Pela manhã, precipitações leves e isoladas no Centro Sul e parcialmente nublado nos demais. Tarde e noite com tempo parcialmente nublado em todo o estado. As temperaturas mínimas ficam entre 23,8ºC e 20,6°C (litoral e interior) e máximas de 31,1°C e 32,8°C, respectivamente.

Para acompanhar as atualizações e boletins de previsão, precipitação, climatologia e hidrometeorologia, basta acessar o www.sedurbs.se.gov.br/portalrecursoshidricos no campo segurança hídrica.