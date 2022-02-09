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OAB/SE empossa membros da Regional de Lagarto

Dando continuidade às posses regionais, a OAB/SE realizou na noite de ontem, 8, a solenidade de posse dos membros da Comissão Regional de Lagarto e da região Centro Sul. A solenidade foi conduzida pelo presidente da Ordem, Danniel Costa, pela vice-presidente da Seccional, Letícia Mothé, pela secretária-geral adjunta, Clara Arlene Ferreira, pelo tesoureiro, Ismar Ramos Filho e pela presidente da CAASE, Marília Menezes.

Tomaram posse o presidente da Comissão Regional de Lagarto e Região Centro-Sul Caíque de Almeida Vasconcelos; a vice-presidente, Jamille Ribeiro; a secretária-geral Yasmin Hirroly; o secretário-geral adjunto Laislon Cesar, e demais membros regionais da CAASE, ESA/SE, das Comissões Temáticas e Comarcas Municipais.

CONFIRA OS MEMBROS EMPOSSADOS:

PRESIDENTE: CAIQUE DE ALMEIDA VASCONCELOS

VICE-PRESIDENTE: JAMILLE RIBEIRO DE SOUZA

SECRETÁRIA-GERAL: YASMIN HIROLLY SANTANA

SECRETÁRIO-ADJUNTO: LAISLON CESAR DORIA COSTA

REPRESENTANTE REGIONAL DA CAA/SE: MARCELLE FERREIRA CRUZ

MEMBRO CAA/SE: VINICIUS NASCIMENTO DE ALMEIDA

MEMBRO CAA/SE: GENISSON TELES MEMO JUNIOR

REPRESENTANTE REGIONAL DA COMISSÃO SÊNIOR DA CAA/SE: ANTONIO LIMA DA SILVA NETO

MEMBRO DA COMISSÃO SÊNIOR DA CAA/SE: ROSEVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS

MEMBRO DA COMISSÃO SÊNIOR DA CAA/SE: ABELARDO DANTAS ROMERO

REPRESENTANTE REGIONAL ESA/SE: BELONISE MARIA FRAGA TRINDADE

MEMBRO ESA/SE: PALOMA SANTOS ESTEVES

MEMBRO ESA/SE: ANDREZZA MENEZES SANTANA

REPRESENTANTE REGIONAL DA COMISSÃO DA INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE: TALITA DA SILVA COSTA

MEMBRO DA COMISSÃO DA INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE: VALMO ANDRADE DOS SANTOS JÚNIOR

REPRESENTANTE REGIONAL DA COMISSÃO DE APOIO À ADVOCACIA DATIVA: LARISSA DE ARAÚJO CARVALHO

REPRESENTANTE REGIONAL DA COMISSÃO DE DEFESA DAS PRERROGATIVAS: WALLA VIANA FONTES

MEMBRO DA COMISSÃO DE DEFESA DAS PRERROGATIVAS: DIEGO SANTA RITA

REPRESENTANTE REGIONAL DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER: ANNE DANIELLE SANTOS NEVES

MEMBRO DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER: CAROLINE ALCANTARA SANTOS

REPRESENTANTE REGIONAL DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR: HERALDO DE CARVALHO NETO

MEMBRO DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR: SABRINA SOUZA CARVALHO

MEMBRO DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR: VANESSA MARCIELE DE CARVALHO MONTEIRO

MEMBRO DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR: SILVIA SOUZA RABELO

REPRESENTANTE REGIONAL DA COMISSÃO DE DIREITO ANIMAL: GESSICA SOUZA DE JESUS

REPRESENTANTE REGIONAL DA COMISSÃO DE DIREITO DE FAMILIA E SUCESSÕES: CLESIA HORA DANTAS VIEIRA

REPRESENTANTE REGIONAL DA COMISSÃO DE DIREITO IMOBILIARIO, NOTARIAL E REGISTRAL: IVO ASTROFILO CHAVES NASCIMENTO

MEMBRO DA COMISSÃO DE DIREITO IMOBILIARIO, NOTARIAL E REGISTRAL: MARCOS VINICIUS NASCIMENTO LEÃO

MEMBRO DA COMISSÃO DE DIREITO IMOBILIARIO, NOTARIAL E REGISTRAL: EMILIANA SANTOS GUIMARÃES

MEMBRO DA COMISSÃO REGIONAL DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO: KARLA THAIS NASCIMENTO SANTANA

MEMBRO DA COMISSÃO REGIONAL DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO: TACYANO DE CERQUEIRA TEIXEIRA

MEMBRO DA COMISSÃO REGIONAL DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO: NATALIA MARIA FONTES VASCONCELOS

MEMBRO DA COMISSÃO REGIONAL DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO: PAULA CRISTINA DA SILVEIRA OLIVEIRA

REPRESENTANTE REGIONAL DA COMISSÃO DE DIREITO URBANISTICO E AMBIENTAL: SERGIO ALMEIDA DE SANTANA JUNIOR

MEMBRO DA COMISSÃO DE DIREITO URBANISTICO E AMBIENTAL: DAVID BOAVENTURA DOS SANTOS

REPRESENTANTE REGIONAL DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS: CARLOS AUGUSTO GUIMARÃES PINTO JUNIOR

MEMBRO DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS: MIKHAIL RUTHERFORD SANTOS DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE REGIONAL DA COMISSÃO DE DIREITOS SOCIAIS E SEGURANÇA DO TRABALHO: SAULO DE OLIVEIRA SILVA

MEMBRO DA COMISSÃO DE DIREITOS SOCIAIS E SEGURANÇA DO TRABALHO: MAXIMINIANO FERNANDES CARDOSO

REPRESENTANTE REGIONAL DA COMISSÃO DE MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM: VERONICA SABINA DIAS DE OLIVERA

REPRESENTANTE REGIONAL DA COMISSÃO DE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: STEFANY SOUSA SANTOS

REPRESENTANTE REGIONAL DA COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS PERMANENTES SOBRE COMPLIANCE: SHEILA ROBERTA DOS SANTOS BIO

PRESIDENTE DA SUBCOMISSÃO REGIONAL DA JOVEM ADVOCACIA: GIDELMO DOS SANTOS FONSECA

DIRETOR AUXILIAR DA SUBCOMISSÃO REGIONAL DA JOVEM ADVOCACIA: IAGO HENRIQUE ROCHA DE ARAUJO

DIRETORA AUXILIAR DA SUBCOMISSÃO REGIONAL DA JOVEM ADVOCACIA: ISADORA DE JESUS FONSECA

DIRETORA AUXILIAR DA SUBCOMISSÃO REGIONAL DA JOVEM ADVOCACIA: IZADORA SANTANA RABELO

MEMBRO DA SUBCOMISSÃO REGIONAL DA JOVEM ADVOCACIA: ALÉCIA MACIELE DE SANTANA AMORIM

MEMBRO DA SUBCOMISSÃO REGIONAL DA JOVEM ADVOCACIA: JOSÉ TAUÃ DOS SANTOS PAIXÃO

REPRESENTANTE DA COMARCA DE ITAPORANGA D’AJUDA: SERGIO DOS SANTOS

REPRESENTANTE DA COMARCA DE SIMÃO DIAS: BUNNO ALVES DE OLIVEIRA DORIA

REPRESENTANTE DA COMARCA DE POÇO VERDE: TARCILA MARIANE SANTANA FERREIRA

REPRESENTANTE DA COMARCA DE TOBIAS BARRETO: LAISLON CESAR DÓRIA COSTA

REPRESENTANTE DA COMARCA DE RIACHÃO DO DANTAS: EDUARDO SOUZA SANTOS

Fonte: OAB Sergipe

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