OAB/SE empossa membros da Regional de Lagarto

Dando continuidade às posses regionais, a OAB/SE realizou na noite de ontem, 8, a solenidade de posse dos membros da Comissão Regional de Lagarto e da região Centro Sul. A solenidade foi conduzida pelo presidente da Ordem, Danniel Costa, pela vice-presidente da Seccional, Letícia Mothé, pela secretária-geral adjunta, Clara Arlene Ferreira, pelo tesoureiro, Ismar Ramos Filho e pela presidente da CAASE, Marília Menezes.
Tomaram posse o presidente da Comissão Regional de Lagarto e Região Centro-Sul Caíque de Almeida Vasconcelos; a vice-presidente, Jamille Ribeiro; a secretária-geral Yasmin Hirroly; o secretário-geral adjunto Laislon Cesar, e demais membros regionais da CAASE, ESA/SE, das Comissões Temáticas e Comarcas Municipais.
CONFIRA OS MEMBROS EMPOSSADOS:
PRESIDENTE: CAIQUE DE ALMEIDA VASCONCELOS
VICE-PRESIDENTE: JAMILLE RIBEIRO DE SOUZA
SECRETÁRIA-GERAL: YASMIN HIROLLY SANTANA
SECRETÁRIO-ADJUNTO: LAISLON CESAR DORIA COSTA
REPRESENTANTE REGIONAL DA CAA/SE: MARCELLE FERREIRA CRUZ
MEMBRO CAA/SE: VINICIUS NASCIMENTO DE ALMEIDA
MEMBRO CAA/SE: GENISSON TELES MEMO JUNIOR
REPRESENTANTE REGIONAL DA COMISSÃO SÊNIOR DA CAA/SE: ANTONIO LIMA DA SILVA NETO
MEMBRO DA COMISSÃO SÊNIOR DA CAA/SE: ROSEVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS
MEMBRO DA COMISSÃO SÊNIOR DA CAA/SE: ABELARDO DANTAS ROMERO
REPRESENTANTE REGIONAL ESA/SE: BELONISE MARIA FRAGA TRINDADE
MEMBRO ESA/SE: PALOMA SANTOS ESTEVES
MEMBRO ESA/SE: ANDREZZA MENEZES SANTANA
REPRESENTANTE REGIONAL DA COMISSÃO DA INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE: TALITA DA SILVA COSTA
MEMBRO DA COMISSÃO DA INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE: VALMO ANDRADE DOS SANTOS JÚNIOR
REPRESENTANTE REGIONAL DA COMISSÃO DE APOIO À ADVOCACIA DATIVA: LARISSA DE ARAÚJO CARVALHO
REPRESENTANTE REGIONAL DA COMISSÃO DE DEFESA DAS PRERROGATIVAS: WALLA VIANA FONTES
MEMBRO DA COMISSÃO DE DEFESA DAS PRERROGATIVAS: DIEGO SANTA RITA
REPRESENTANTE REGIONAL DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER: ANNE DANIELLE SANTOS NEVES
MEMBRO DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER: CAROLINE ALCANTARA SANTOS
REPRESENTANTE REGIONAL DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR: HERALDO DE CARVALHO NETO
MEMBRO DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR: SABRINA SOUZA CARVALHO
MEMBRO DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR: VANESSA MARCIELE DE CARVALHO MONTEIRO
MEMBRO DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR: SILVIA SOUZA RABELO
REPRESENTANTE REGIONAL DA COMISSÃO DE DIREITO ANIMAL: GESSICA SOUZA DE JESUS
REPRESENTANTE REGIONAL DA COMISSÃO DE DIREITO DE FAMILIA E SUCESSÕES: CLESIA HORA DANTAS VIEIRA
REPRESENTANTE REGIONAL DA COMISSÃO DE DIREITO IMOBILIARIO, NOTARIAL E REGISTRAL: IVO ASTROFILO CHAVES NASCIMENTO
MEMBRO DA COMISSÃO DE DIREITO IMOBILIARIO, NOTARIAL E REGISTRAL: MARCOS VINICIUS NASCIMENTO LEÃO
MEMBRO DA COMISSÃO DE DIREITO IMOBILIARIO, NOTARIAL E REGISTRAL: EMILIANA SANTOS GUIMARÃES
MEMBRO DA COMISSÃO REGIONAL DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO: KARLA THAIS NASCIMENTO SANTANA
MEMBRO DA COMISSÃO REGIONAL DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO: TACYANO DE CERQUEIRA TEIXEIRA
MEMBRO DA COMISSÃO REGIONAL DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO: NATALIA MARIA FONTES VASCONCELOS
MEMBRO DA COMISSÃO REGIONAL DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO: PAULA CRISTINA DA SILVEIRA OLIVEIRA
REPRESENTANTE REGIONAL DA COMISSÃO DE DIREITO URBANISTICO E AMBIENTAL: SERGIO ALMEIDA DE SANTANA JUNIOR
MEMBRO DA COMISSÃO DE DIREITO URBANISTICO E AMBIENTAL: DAVID BOAVENTURA DOS SANTOS
REPRESENTANTE REGIONAL DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS: CARLOS AUGUSTO GUIMARÃES PINTO JUNIOR
MEMBRO DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS: MIKHAIL RUTHERFORD SANTOS DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE REGIONAL DA COMISSÃO DE DIREITOS SOCIAIS E SEGURANÇA DO TRABALHO: SAULO DE OLIVEIRA SILVA
MEMBRO DA COMISSÃO DE DIREITOS SOCIAIS E SEGURANÇA DO TRABALHO: MAXIMINIANO FERNANDES CARDOSO
REPRESENTANTE REGIONAL DA COMISSÃO DE MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM: VERONICA SABINA DIAS DE OLIVERA
REPRESENTANTE REGIONAL DA COMISSÃO DE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: STEFANY SOUSA SANTOS
REPRESENTANTE REGIONAL DA COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS PERMANENTES SOBRE COMPLIANCE: SHEILA ROBERTA DOS SANTOS BIO
PRESIDENTE DA SUBCOMISSÃO REGIONAL DA JOVEM ADVOCACIA: GIDELMO DOS SANTOS FONSECA
DIRETOR AUXILIAR DA SUBCOMISSÃO REGIONAL DA JOVEM ADVOCACIA: IAGO HENRIQUE ROCHA DE ARAUJO
DIRETORA AUXILIAR DA SUBCOMISSÃO REGIONAL DA JOVEM ADVOCACIA: ISADORA DE JESUS FONSECA
DIRETORA AUXILIAR DA SUBCOMISSÃO REGIONAL DA JOVEM ADVOCACIA: IZADORA SANTANA RABELO
MEMBRO DA SUBCOMISSÃO REGIONAL DA JOVEM ADVOCACIA: ALÉCIA MACIELE DE SANTANA AMORIM
MEMBRO DA SUBCOMISSÃO REGIONAL DA JOVEM ADVOCACIA: JOSÉ TAUÃ DOS SANTOS PAIXÃO
REPRESENTANTE DA COMARCA DE ITAPORANGA D’AJUDA: SERGIO DOS SANTOS
REPRESENTANTE DA COMARCA DE SIMÃO DIAS: BUNNO ALVES DE OLIVEIRA DORIA
REPRESENTANTE DA COMARCA DE POÇO VERDE: TARCILA MARIANE SANTANA FERREIRA
REPRESENTANTE DA COMARCA DE TOBIAS BARRETO: LAISLON CESAR DÓRIA COSTA
REPRESENTANTE DA COMARCA DE RIACHÃO DO DANTAS: EDUARDO SOUZA SANTOS
Fonte: OAB Sergipe