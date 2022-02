Governo de Sergipe leiloará antigo prédio do IPES em Lagarto

No próximo dia 24 de março, às 09h, a Secretaria de Estado da Administração (Sead), através da Superintendência de Gestão de Patrimônio do Estado (Supat), realizará o I Leilão de Bens Imóveis que se encontram em desuso pela Administração Pública Estadual. Ao todo, serão disponibilizados oito imóveis, dentre os quais está a antiga sede do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) localizado no centro comercial de Lagarto.

Segundo o Governo de Sergipe, as oito propriedades, sendo cinco pertencentes ao Estado de Sergipe e três ao Ipesaúde, serão leiloadas de forma exclusivamente eletrônica, por meio do site www.lancese.com.br, devendo os interessados cadastrar-se previamente no site, com antecedência mínima de 24h da data do evento. A arrematação será conduzida pelo leiloeiro público Valério César de Azevedo Déda, que espera alienar todos os lotes, já que o Banese fechou uma parceria para facilitar o financiamento de alguns bens.

Para onde vão os recursos do leilão?

Segundo o superintendente de Gestão do Patrimônio do Estado (Supat), Wedson Andrade Nunes, os recursos arrecadados no leilão, que será do tipo maior oferta, serão destinados para a Previdência do Estado e os imóveis terão seus lances iniciais em conformidade com o valor venal mínimo, de acordo com laudos de avaliação efetuados pela Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop).

Wedson explica que o leilão do Tipo Maior Oferta, compreendido em oito lotes, objetiva a alienação dos Imóveis, cujas especificações detalhadas podem ser encontradas brevemente no Edital que será publicado no Diário Oficial do Estado.

Veja os imóveis que serão leiloados em oito lotes

LOTE 01: Lote LP-14, situado na Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, Bairro Capucho, no Centro Administrativo Governador Augusto Franco – CENAF, no Município de Aracaju/SE – Lance Mínimo: R$ 2.742.000,00 (Dois milhões setecentos e quarenta e dois mil reais);

LOTE 02: Terreno acrescido de marinha, situado na Rua Niceu Dantas (antiga Rua E), do loteamento Jardim Atlântico, bairro Atalaia Velha – Lance Mínimo: R$ 235.735,11 (Duzentos e trinta e cinco mil setecentos e trinta e cinco reais e onze centavos);

LOTE 03: Terreno, situado no Povoado TERRA DURA, Município de Itabaiana/SE – Lance Mínimo: R$ 158.365,10 (Cento e cinquenta e oito mil trezentos sessenta e cinco reais e dez centavos);

LOTE 04: Edifício Walter Franco, situado na Praça Fausto Cardoso, esquina com a Rua João Pessoa, Centro, no Município de Aracaju/SE – Lance Mínimo: R$ 8.032.748,81 (Oito milhões e trinta e dois mil setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos);

LOTE 05: Terreno, situado na Rua São José, esquina com a Rua Minervina Barros, no Bairro Santos Dumont, no Município de Aracaju/SE – Lance Mínimo: R$ 656.000,00 (seiscentos e cinquenta e seis mil reais);

LOTE 06: Imóvel situado na Rua Floriano Peixoto, nº 28, Centro, no Município de Lagarto/SE – Lance Mínimo: R$ 124.123,00 (Cento e vinte e quatro mil cento e vinte e três reais);

LOTE 07: Imóvel situado na Rua Antônio Dutra, nº 392, Centro, no Município de Itabaiana/SE – Lance Mínimo: R$ 122.739,00 (Cento e vinte e dois mil setecentos e trinta e nove reais);

LOTE 08: Imóvel situado na Av. 7 de Junho, nº 722, Centro, no Município de Tobias Barreto/SE – Lance Mínimo: R$ 94.511,00 (Noventa e quatro mil quinhentos e onze reais).