Sergipão 2022: Lagarto vence o América e assume a liderança do Grupo B

Na tarde da última quarta-feira, 9, o Lagarto Futebol Clube assumiu a liderança do Grupo B do Campeonato Sergipano de 2022 ao vencer, por 1 a 0, o América de Propriá, em partida válida pela 5ª rodada da competição e que foi realizada no Estádio Miguel Queiroz, no município alagoano de Porto Real do Colégio.

O único gol da partida foi marcado pelo lateral Gabriel Duarte, do Verdão, já no segundo tempo, quando aproveitou um cruzamento do Tiquinho e de cabeça mandou a bola para o fundo da rede.

O Verdão volta a campo no próximo dia 19, quanto enfrentará o Atlético Gloriense, às 18h, no Estádio Paulo Barreto de Menezes (O Barretão), em Lagarto. O confronto será válido pela sexta rodada do estadual.