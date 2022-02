Tiro de Guerra de Lagarto convoca jovens alistados para o Serviço Militar em 2021

O Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 06-015, 1° Sargento Wilton Silva Ferreira, emitiu um chamado para os jovens que se alistaram para o Serviço Militar no ano de 2021 ou anteriores, e que foram designados para a Comissão de Seleção complementar do Exército Brasileiro.

Segundo o chamado, os mencionados jovens devem comparecer no próximo dia 14 de fevereiro de 2022, às 6:30h, nas dependências do Tiro de Guerra, situado na Avenida Augusto Franco, s/n, bairro Ademar de Carvalho, a fim de realizar os exames médicos e entrevista.

De acordo com o Chefe de Instrução, o não comparecimento do cidadão poderá incorrer no Crime Militar de Insubmissão, previsto no Artigo 183, do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 – Código Penal Militar.

Confira o chamado na íntegra:

O Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 06-015, 1° Sargento Wilton Silva Ferreira, informa aos conscritos que se alistaram no ano de 2021 ou anteriores, e que foram designados para a Comissão de Seleção complementar do Exército Brasileiro, que compareçam no próximo dia 14 de fevereiro de 2022, às 6:30h, nas dependências do TG, situado à Avenida Augusto Franco, s/n, bairro Ademar de Carvalho, a fim de realizar os exames médicos e entrevista.

Atenção: o não comparecimento do cidadão poderá incorrer no Crime Militar de Insubmissão, previsto no Artigo 183, do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 – Código Penal Militar.