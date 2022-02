Homem morre ao reagir a assalto

Ainda segundo a PM, Cláudio tentou tomar a arma de um dos assaltantes e acabou baleado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas ele não resistiu aos ferimentos. O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

Cláudio trabalhava como motorista em uma empresa de ônibus que faz o transporte interestadual de passageiros. Segundo a família, o corpo será velado na casa do irmão dele em Siriri, e o sepultamento acontecerá na manhã desta quinta-feira, 10, no cemitério do município. Ele deixa quatro filhos.