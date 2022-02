Aulas da Rede Municipal retornarão seguindo todos os protocolos rígido de prevenção

Mesmo com a pandemia da Covid-19 ainda em andamento, as Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de Lagarto estão preparadas para a retomada das aulas neste início do ano letivo de 2022, no próximo dia 21 de fevereiro.

Seguindo as recomendações das autoridades competentes em saúde pública, as aulas em toda a Rede serão oferecidas no modelo 100% presencial.

“Neste momento, a Prefeitura de Lagarto reforça a necessidade das escolas permanecerem cumprindo os protocolos de biossegurança contra a Covid-19.

As unidades de ensino devem continuar atentas e vigilantes às medidas de proteção e prevenção com água e sabão para higienização das mãos, dispenser com álcool em gel 70% e uso obrigatório de máscara para todos no ambiente escolar”, afirmou o Secretário da Educação, Professor Magson Almeida.

Para a Prefeita Hilda Ribeiro, “o retorno presencial é crucial e, por isso, reforçamos o cumprimento dos protocolos. Nós tivemos dois anos de muitos desafios para a educação e diversos estudos nacionais e internacionais apontam o impacto da pandemia na aprendizagem, além dos problemas psicossociais dos nossos estudantes. Então, este retorno é necessário e a escola é um ambiente seguro, desde que cumpridos os protocolos”.

É importante que as escolas também orientem os pais e responsáveis para que os estudantes que apresentarem sintomas gripais fiquem em casa e busquem orientação médica.

Havendo o teste positivo para Covid-19, deve-se informar à instituição de ensino e o estudante deve se manter em quarentena, para evitar a proliferação do vírus.

