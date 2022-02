7° BPM recebe Projeto Pé na Estrada

Na última quarta-feira, 09, a Polícia Militar de Sergipe realizou mais uma edição do Projeto Pé na Estrada, com o objetivo de levar apoio técnico e administrativo ao 7º BPM, sediado aqui em Lagarto. As ações foram gerenciadas pela 4ª Seção, setor responsável pela infraestrutura e logística de materiais da Corporação.

O projeto contou com a participação de policiais militares que atuam nos setores de Patrimônio Móvel, Almoxarifado, Armamento e Munição e equipe médica do Hospital da Polícia Militar (HPM). Dessa forma, foi possível realizar a troca e o acréscimo de lâmpadas novas, o que proporcionou a ampliação da iluminação interna e externa da unidade, a renovação das munições utilizadas nos armamentos de pequeno, médio e grosso calibres, o abastecimento com materiais de almoxarifado e infraestrutura, além da disponibilização de consultas médicas para todos os policiais militares do Batalhão.

Durante a execução dos trabalhos, o coordenador do projeto e chefe da 4ª Seção, tenente-coronel Magno Antônio, destacou a importância de auxiliar as diversas unidades da Polícia Militar e contribuir da melhor maneira possível com as principais demandas. “Realizamos mais uma edição do Projeto Pé na Estrada com o objetivo de levar apoio logístico e atender as necessidades imediatas da tropa. Para que isso fosse possível, deslocamos nossos militares que atuam nos setores de infraestrutura e manutenção, com o intuito de proporcionar melhorias pontuais e analisar as sugestões possíveis de serem atendidas a médio e longo prazo”.

O projeto Pé na Estrada já realizou visitas em grande parte dos batalhões do interior e da capital. A expectativa é que a ação visite todas as unidades e depois inicie novo ciclo de visitas de maneira contínua.

Para o comandante do 7º BPM, tenente-coronel Marconi Sobral, a presença do Projeto Pé na Estrada em sua unidade policial é mais um motivo de motivação para a tropa. “Essa iniciativa do Comando Geral da Corporação tem contribuído para que o ambiente de trabalho dos nossos policiais militares permaneça em boas condições estruturais. Os benefícios, certamente, possibilitam mais satisfação e incentivo para que a tropa continue empenhada na missão de servir e proteger a sociedade lagartense”, afirmou.

As ações de assistências técnica, administrativa e médica tiveram início em 2018, sob a orientação do comandante-geral da Corporação, coronel Marcony Cabral. Nesse período foram realizadas dezenas de edições do projeto, interrompidas por conta das medidas de restrições impostas pela pandemia do coronavírus, e retomadas recentemente.

Fonte: SSP