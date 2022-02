Tamille Garcia desvenda em websérie as curiosidades do Sergipe

A influenciadora digital Tamille Garcia, que possui mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, estreia nesta quinta-feira, 10, a sua primeira websérie, o “Na Estrada com Tamille Garcia – Sergipe”. O projeto, que conta com 12 episódios, vai desvendar algumas curiosidades da cultura sergipana e revelar os principais pontos turísticos e históricos da cidade. Os vídeos, que foram criados e produzidos da Mynd, maior agência de marketing de influência e entretenimento do país e que completa cinco anos em 2022, serão veiculados no IGTV da influenciadora a cada três dias.

“Eu nasci na Bahia, mas fui criada em Sergipe. Me sinto cidadã do estado e tenho muito orgulho de apresentar cada cantinho dele para o público. São muitos pontos históricos, belezas naturais e uma grande riqueza de informações a cada local que passamos. Fico muito feliz de levar a cultura e a diversidade do Nordeste para cada vez mais longe”, conta Tamille.

Entre os pontos turísticos de Sergipe visitados por Tamille, mais conhecida por Migles por seus seguidores, estão: o Museu da Gente Sergipana; uma casa de Forró; São Cristóvão, que possui o primeiro Cristo Redentor; os Cânions; as Karrancas; algumas praias; entre outros. Além de valorizar a cultura sergipana, a influenciadora também trará personalidades locais da música para a websérie.

Com um núcleo especializado em artistas e influenciadores das regiões Norte e Nordeste do Brasil, a Mynd está sempre atenta em proporcionar aos talentos oportunidades de crescimento e resultados para as marcas.

“Essa websérie é apenas o início de um projeto que esperamos que cresça ainda mais. Nós começamos por Sergipe, conhecido carinhosamente como o país do Forró e onde está alocado o nosso gerente artístico Luis Dahora, mas queremos mostrar a história e os principais pontos turísticos de outros estados do Nordeste. A cultura da região é muito valiosa e merece ganhar espaço e destaque no Brasil”, explica Dani Tavares, Head do Núcleo Norte e Nordeste da Mynd.

Sobre a Mynd

Dos sócios Fátima Pissarra, Preta Gil e Carlos Scappini, a Mynd é a maior agência de marketing de influência e entretenimento do país. Ela auxilia empresas e agências na identificação de oportunidades, planejamento de estratégias e execução de projetos publicitários, unindo música, entretenimento, artistas e influenciadores. Também conta com um casting exclusivo, composto por mais de 350 grandes nomes do cenário nacional e internacional, e atua com gestão de imagem e desenvolvimento de estratégias individuais dos artistas, identificando oportunidades no mercado publicitário com marcas que tenham fit com os perfis. Neste ano, ela completa 5 anos no mercado.