SE: Governo prorroga volta às aulas e suspende ponto facultativo de Carnaval

Em reunião do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (CTCAE), realizada na última quinta-feira, 10, o Governo do Estado prorrogou o retorno das aulas presenciais da Rede Estadual de Ensino para o dia 7 de março. Já as aulas das redes públicas municipais deverão ser definidas pelas prefeituras responsáveis.

No entanto, até a nova data de início do ano letivo, haverá uma força-tarefa no sentido de intensificar ações de vacinação do público em idade escolar, que vai dos 6 aos 17 anos, em média. Além disso, serão planejadas ações de vacinação dentro das escolas, com foco em aumentar os índices de vacinação deste público-alvo. Somente o Governo do Estado possui atualmente, ao todo, cerca de 150 mil jovens matriculados na Rede Estadual de Ensino.

Suspensão do ponto facultativo de Carnaval

O Governo do Estado também suspendeu os pontos facultativos dos dias 28 de fevereiro, 1º e 02 de março, referentes ao período de Carnaval, por meio da Resolução de nº 40 do Ctcae.

O decreto prorroga, ainda, as demais medidas de restrição e enfrentamento à Covid-19, que já estavam em vigor, em especial a última, de 31 de janeiro, que trata sobre o período entre 07 de fevereiro e 07 de março.

Participaram da reunião, além do governador Belivaldo Chagas, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira; o secretário de Estado da Educação, Josué Modesto; a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa; o secretário de Estado da Fazenda, Marco Antonio Queiroz; o procurador-geral do Estado, Vinícius Oliveira; o superintendente de Planejamento, Monitoramento e Captação de Recursos (Superplan), Marcel Resende; a secretária de Saúde de Aracaju, Waneska Barboza; o presidente da OAB/SE, Danniel Costa; o reitor da UFS, Valter Santana; o coordenador da Força-Tarefa Covid-19 da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Lysandro Borges; e o presidente da Fames, Cristiano Cavalcante.

Fonte: Governo de Sergipe