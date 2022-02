Emocionado, Lula diz que o PT sente a falta do ex-governador Marcelo Déda

Na noite da última quinta-feira, 10, o Partido dos Trabalhadores (PT) celebrou seu 42º aniversário, por meio de uma cerimônia híbrida. Na oportunidade, o ex-presidente e pré-candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lembrou do saudoso ex-governador de Sergipe, Marcelo Déda.

“O Déda era como se fosse um filho”, destacou e, emocionado, completou: “Dedinha, você faz falta. Eu acho que o PT sente a sua falta, porque você foi uma das mais extraordinárias figuras públicas que o PT criou. Você morreu precocemente de um câncer e acho que você passará para a história do PT”.

Ainda no discurso, o ex-presidente Lula lembrou que é padrinho de uma das filhas do ex-governador de Sergipe e que este o tinha “como se eu fosse um paizão dele”. Além disso, ele homenageou todos os petistas já falecidos. “Quero dizer que o PT não teria chegado aonde chegou se não fosse a existência de vocês e de muitas pessoas que morreram no anonimato”, argumentou.

Assista: Lula lembra de Déda no aniversário do PT

Pré-candidatos ao Governo de Sergipe se manifestaram

Após o discurso do Lula, que foi repercutido por meio do Instituto Marcelo Déda, criado para manter viva a memória do ex-governador, dois pré-candidatos ao Governo de Sergipe se manifestaram sobre o assunto. O senador Rogério Carvalho (PT) foi o primeiro e comentou que Déda foi “Um homem generoso que marcou a história política de Sergipe”, e que ele e Lula vão”Resgatar a esperança dos sergipanos e todos os brasileiros”.

O outro pré-candidato a governador que também se manifestou por meio das redes sociais foi o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD). Ele classificou a fala de Lula como “emocionante” e ainda chamou o ex-presidente de companheiro. “O companheiro chora a perda precoce do parceiro na jornada política que ajudou a construir o partido dos trabalhadores. Viva Marcelo Déda!!!“, postou.