Piso dos professores: Prefeito de Simão Dias se compromete a pagar o reajuste de 33,23%

Durante uma reunião com dirigentes do SINTESE, na última quinta-feira, 10, o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana (PSB), garantiu que vai cumprir a lei e reajustar o piso dos professores da Rede Municipal de Ensino em 33,23%.

De acordo com o sindicato, o reajuste respeitará o plano de carreira do magistério municipal. “Ele afirmou ainda que não possui todos os cálculos de impacto financeiro e que até o final deste mês concluirá os estudos. Uma nova audiência ficou agendada para o dia 03 de março”, informou o SINTESE.

O sindicato também observou que o reajuste de 33,23% é resultado do aumento do custo aluno dos anos de 2020 e 2021 e que a categoria não aceitará perder direitos. “O valor do piso do magistério é calculado a partir da diferença entre o valor do custo aluno do Fundeb dos dois últimos anos.

Em 2021, a Portaria Interministerial MEC/ME nº 10, de 20 de dezembro de 2021, definiu que o custo aluno foi de o valor aluno-ano foi de R$ 4.462,83. Já em 2020 a Portaria Interministerial nº 3, de 25 de dezembro de 2020, estabeleceu que o valor mínimo anual por aluno foi de R$ 3.349,56. A diferença entre os valores de 2020 e 2021 é de 33,23%, exatamente o percentual que deve ser aplicado como atualização do Piso Salarial Profissional do Magistério em 2022″, explicou.