Corpo é encontrado enterrado com mãos e pés amarrados

Um corpo de um homem identificado como Adriano foi desenterrado na noite da última quinta-feira, 10, no Povoado Aningas, na região do Alto do Cruzeiro, em Pirambu. Segundo informações, o cadáver foi encontrado com as mãos e os pés amarrados.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o corpo foi encontrado com sinais de violência na região da cabeça. A polícia técnica acredita que a vítima teria sido atingida com pedradas na cabeça.

Segundo informações, a vítima trata-se de Adriano, morador de um da região que estava desaparecido desde a última terça-feira, 8. Adriano era casado e deixa uma filha pequena.

A causa da morte ainda é um mistério para a polícia que já iniciou as investigações do crime.

