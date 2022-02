Sérgio Reis destaca trabalho de fortalecimento do MDB em Sergipe

O presidente em exercício do MDB Sergipe, ex-deputado federal Sérgio Reis, concedeu entrevista nesta sexta-feira, 11, ao Sergipe em Destaque, apresentado por Aclécio Prata, na 102.7 FM, e confirmou que está trabalhando para fortalecer ainda mais a sigla no estado e montar chapa para 2022.

“Estou trabalhando diuturnamente para aumentar o número de pré-candidatos a deputados estaduais e conseguir montar a chapa de deputado federal”, afirmou.

Ele ainda destacou a possibilidade real de federação com o União Brasil, o que contribui para a disputa da reeleição de Fábio Reis pelo MDB.

“Consequentemente, facilita e possibilita a eleição de dois deputados federais com essa federação”, concluiu.

Sérgio também confirmou a informação da possibilidade do presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, visitar Sergipe para se encontrar com o governador Belivaldo Chagas (PSD) e o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD).

Ele disse que o encontro pode acontecer depois do período de carnaval para se discutir a questão das federações e da participação do MDB na chapa que disputará o Governo.