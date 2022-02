Colisão termina com a apreensão de 19 tabletes de maconha em Sergipe

Policiais militares da 3ª Companhia do 5º Batalhão apreenderam 19 tabletes de maconha prensada, na manhã da última sexta-feira, 11, na BR-101, no município de Nossa Senhora do Socorro. A droga pertencia a um homem que se envolveu em uma colisão nas imediações do Conjunto Jardim.

A ação policial ocorreu por volta das 9h10, momento em que os militares foram acionados por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública – Ciosp. De acordo com as informações preliminares repassadas pelo Ciosp, um homem havia colidido o seu veículo e, logo em seguida, retirado apressadamente uma caixa e escondido no matagal.

Na presença dos policiais, o suspeito se apresentou bastante nervoso, olhando repetidas vezes em direção ao matagal. Diante da suspeição, a equipe do 5º Batalhão efetuou buscas nas imediações e localizou a caixa contendo 9,7 Kg de maconha, divididos em 19 tabletes.

O infrator foi preso em flagrante e encaminhado ao Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (Denarc).

Fonte: Polícia Militar