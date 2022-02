Itabaianinha: Viatura da PM capota e deixa três policiais feridos

Na noite da última sexta-feira, 11, uma viatura da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE) capotou durante uma perseguição a suspeitos de efetuarem disparos de arma de fogo em via pública, na zona rural de Itabaianinha.

De acordo com a PMSE, os policiais foram chamados para atender a uma ocorrência no povoado Mata Verde, onde avistaram os suspeitos e iniciaram uma perseguição pela região, até que em uma curva próxima a uma ponte, nas imediações do povoado Muquem, a viatura derrapou e acabou capotando.

Dentro do veículo estavam três policiais que foram socorridos e encaminhados para o Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho, em Aracaju. Além disso, não há mais informações sobre a captura dos suspeitos.