A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, segue realizando no município, diversas ações de combate ao aedes aegypti, através do trabalho das equipes do Centro de Controle de Zoonoses e Endemias.

O Cata-treco esteve presente no Residencial Antônio Martins de Menezes e no Conjunto João Almeida Roca, realizando o recolhimento de entulhos e materiais descartados pela população.

Fonte: Prefeitura de Lagarto