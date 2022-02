Governo de Sergipe vai pagar quase R$ 400 mil para reconstruir o muro do Barretão

O Governo de Sergipe vai desembolsar o montante de R$ 391.033,12 para reconstruir um muro de aproximadamente 150,00 metros no Estádio Paulo Barreto de Menezes, o popular Barretão.

Segundo consta na edição do último dia 11 de fevereiro do Diário Oficial do Estado, a obra será executada pela Bessa Construções e Empreendimento Eirelli e tem o prazo de 90 dias para ser concluída.

Cabe destacar que o muro do Estádio Paulo Barreto de Menezes foi derrubado para dar espaço a duplicação de um trecho de 2,02km da Avenida Contorno, em Lagarto. Toda obra está orçada em R$ 8 milhões.

O que diz o Governo do Estado

Diante disso, a reportagem do Portal Lagartense buscou explicações junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), a qual informou que a obra requer uma estrutura diferenciada, por se tratar de um muro muito longo e que valor estimado considerou as referências das tabelas Sicro do DNIT e SINAPI da Caixa Econômica Federal.

“A respeito do processo de licitação para a construção do novo muro do Estádio Paulo Barreto de Menezes (Barretão), no município de Lagarto, o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER) esclarece que o valor estimado do orçamento foi calculado levando-se em conta as referências das tabelas Sicro do DNIT e SINAPI da Caixa Econômica Federal. Trata-se de um projeto com referências específicas, por se tratar de um muro longo com 150 metros de extensão por cinco metros altura, o que requer uma estrutura diferenciada, sobretudo nas fundações”, argumentou a Sedurbs.