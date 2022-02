Prefeitura dá continuidade ao Projeto Verão nos povoados

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde está dando continuidade ao Projeto Verão Saúde 2022 da Academia da Saúde. O objetivo é levar até os povoados do município, aulas de dança, orientação nutricional, saúde e bem estar, através da prática de exercício.

No dia 03 de fevereiro, o Projeto esteve presente no Povoado Brasília e na última quinta-feira, 10, no Povoado Olhos D’água. Para participar basta comparecer até o local, ah e sem esquecer da sua garrafinha de água. É fundamental se manter hidratado.

Na próxima quinta-feira, 17, o Projeto estará presente na praça principal da Colônia Treze.

Fonte: Prefeitura de Lagarto