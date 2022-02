Aposentados e pensionistas do governo de Sergipe devem ficar atentos à prova de vida

O procedimento administrativo é obrigatório e deve ser feito no mês de aniversário do beneficiário. No caso, este mês é para os nascidos em fevereiro. A finalidade da prova de vida é atualizar os dados cadastrais dos beneficiários, além de evitar pagamentos indevidos de benefícios e outros tipos de fraudes.

Os beneficiários devem, sempre, priorizar a realização da prova de vida pelo aplicativo Meu RPPS. Porém, se houver algum motivo de dificuldade de locomoção, que o impossibilite de proceder com a sua atualização cadastral, em seu mês de aniversário, pelo aplicativo ou nas agências bancárias do Banese, o cadastrado deve encaminhar, ao SergipePrevidência, declaração original do profissional de saúde que o assiste, atestando sua incapacidade de locomoção, a fim de que seja agendado o dia e a hora, para a visita da equipe do Instituto.

Hospitalizados

Se o aposentado e/ou pensionista se encontrarem hospitalizados, no mês de seu aniversário, e, por isso, impedidos de fazer a prova de vida, seja de forma digital ou presencial, pode encaminhar, ao SergipePrevidência, a declaração de vida, emitida pela própria instituição de saúde onde estiver hospitalizado. A sede do órgão previdenciário fica localizada na Praça General Valadão, 32, Centro, em Aracaju.

Tutelados e curatelados

No caso de aposentado e pensionista tutelados ou curatelados, os mesmos devem fazer a prova de vida, com o monitoramento do seu representante legal, pelo aplicativo Meu RPPS. Se, por algum motivo específico, estiverem impossibilitados de fazê-lo no formato digital, o representante legal deve apresentar presencialmente, na sede do SergipePrevidência, os originais dos seguintes documentos, de forma legível, para regularização do cadastro do beneficiário, mediante agendamento prévio e respeitando os protocolos sanitários vigentes:

Termo de tutela ou curatela, conforme for o caso; Documento de Identificação com foto (do beneficiário e do responsável legal); CPF – Cadastro de Pessoa Física (do beneficiário e do responsável legal).