Faleceu o presidente do Estanciano Futebol Clube

Na manhã desta segunda-feira, 14, o presidente do Estanciano Futebol Clube, Sidnei dos Santos Araújo, de 62 anos, faleceu. Segundo a Federação Sergipana de Futebol (FSF), o óbito ocorreu após dois procedimentos cirúrgicos para tratar de um problema no fígado.

Com o passamento, o presidente da FSF, Milton Dantas, decretou três dias de luto . Ele também o classificou Sidney Araújo como “um grande desportista e apaixonado pelo futebol”.

“ O estado de Sergipe perde um grande desportista e apaixonando pelo futebol. Além de dirigente ele era um grande amigo de todos que fazem a FSF. Sempre estava na sede da entidade buscando o melhor para o seu clube. Uma perda irreparável todos. Estamos em luto neste momento muito difícil”, finalizou Milton Dantas.