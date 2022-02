Sergipe realiza acordos e afirma ter zerado dívidas trabalhistas

O Sergipe divulgou uma nota informando ter quitado todas as suas pendências trabalhistas em execução na Justiça. Próximo passo é zerar dívidas fiscais.

Segundo o clube, a dívida era de R$ 1,7 milhão em 23 processos. Foram efetuados acordos com os credores, houve a diminuição dos débitos para R$ 1 milhão e com isso não há mais dívidas.

O Sergipe utilizou as cotas da Copa do Brasil de 2021 e de 2022 para quitar as pendências. No ano passado, o clube recebeu R$ 560 mil, e R$ 620 mil pela participação na primeira fase deste ano. A equipe alvirrubra ainda pode arrecadar mais com a competição nacional caso vença o Cruzeiro, em confronto marcado para o dia 23, na Arena Batistão.

Fonte: Globo Esporte SE