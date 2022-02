Defensoria Pública de Sergipe está com edital aberto para vagas de estágio

Para concorrer, o candidato deverá estar regularmente matriculado em instituição de ensino superior ou reconhecida pelo MEC, no curso correspondente à sua inscrição para o estágio; ter cumprido, comprovadamente, pelo menos, 20% da carga horária do curso no ato da convocação e estar até o limite de seis meses da data prevista para a conclusão do curso no ato da convocação.

As inscrições terminam às 12h do dia 4 de março e devem ser feitas no site da defensoria.

Fonte: G1 SE