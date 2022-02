Corpo de Bombeiros atende 22 ocorrências de incêndio em vegetação no final de semana

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) atendeu somente neste final de semana 22 ocorrências de incêndio em vegetação em todo o Estado. Nesse período, foram registrados um total 118 atendimentos pela corporação. Entre eles, 59 prevenções a afogamentos, 14 buscas e salvamentos, três incêndios urbanos e três acidentes automobilísticos.

Um dos incêndios em vegetação aconteceu na área rural do município de São Cristóvão, no último domingo, 14. O atendimento foi realizado pela guarnição do Quartel Central, em Aracaju. Segundo a aspirante Joana Andrade, que comandou o atendimento, o local era de difícil acesso.

“Precisamos nos deslocar a pé com o material porque não tinha acesso para a viatura. Encontramos muitos focos, inclusive em mata fechada. Fizemos o combate dos focos próximos às residências e a um sítio. O trabalho de controle das chamas durou cerca de três horas e meia”, afirmou.

O período de maior incidência em Sergipe é entre os meses de outubro e março, em virtude das altas temperaturas, por conta da estiagem e do clima seco. A corporação vem realizando ações voltadas à prevenção, para evitar as consequências desse tipo de ocorrência à natureza, prejuízos financeiros, além de afetar a saúde e ainda colocar vidas em risco.

