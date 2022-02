Restaurante Popular Padre Pedro promove doação de roupas e sapatos para os usuários

Em mais uma ação diferente para os usuários, o Restaurante Popular Padre Pedro disponibilizou roupas e sapatos para doação na última sexta-feira, 11. A iniciativa foi possível graças à arrecadação de contribuições realizada entre funcionários do restaurante e servidores da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seias), órgão que mantém o equipamento, e da Secretária de Estado da Saúde. Cada usuário pode escolher duas peças para levar para casa.

A doação acabou sendo como um presente de aniversário para o usuário Manoel Leite da Silva, que completou 55 anos nesta sexta e escolheu duas camisas. “Fiquei muito feliz por ter ganhado essas camisas. Moro no bairro Santa Maria e há muitos anos venho comer aqui. Sempre fico satisfeito. Hoje fiquei ainda mais cheio de alegria, por Deus ter tocado o coração de todo mundo que fez parte dessa ação e trouxe algo pra gente”, disse Manoel.

A iniciativa foi pensada com base no perfil de usuários cadastrados no Restaurante, como conta o diretor do Padre Pedro, Roger Alves Santana. “O cadastro serve justamente para conhecer e beneficiar os usuários. Conseguimos mobilizar um grande número de pessoas, e arrecadamos uma quantidade significativa de doações para poder ajudar ao nosso público, que tem certa carência de vestimentas”, afirmou o diretor do restaurante.

Outra usuária que também foi adquirir seu almoço e aproveitou a ação foi Isabel dos Santos, de 50 anos. “Escolhi duas peças de roupa para o meu esposo, que é deficiente e está sentado aguardando a entrega da quentinha. Moro no bairro Piabeta e há muitos anos venho almoçar e jantar no Padre Pedro. Ações como essa são muito boas, pois nos ajudam muito financeiramente, além de poder comprar um almoço por R$ 1,00”, finalizou Isabel.

Também nesta sexta, o Curso Mais Aracaju, parceiro da Seias, realizou corte e tintura de cabelo para mulheres no local. De acordo com Inácia Brito, diretora de Assistência Social da Seias, as ações integram as medidas de humanização e aprimoramento do serviço. “Já ampliamos a estrutura, instalamos toldos na área externa, fizemos o cadastramento dos usuários, instalamos catracas biométricas e campanhas educativas; e vimos realizando ações para os usuários, como palestras, apresentações culturais, cortes de cabelo e barba gratuitos em parceria com o Curso Mais, dentre outras ações. Hoje, o usuário aguarda em área coberta, a maior parte do tempo sentado, e se beneficia com um fluxo muito mais célere de atendimento. Nosso objetivo é melhorar cada vez mais o serviço prestado à população socialmente vulnerável que frequenta o Restaurante”, concluiu.

